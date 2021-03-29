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Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Подмосковье с 30 марта до 1 апреля

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за ветра до 15 м/с с утра вторника, 30 марта, до утра четверга, 1 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Желтый» уровень опасности объявили в столице
Фото: ТАССТАСС
«Погода потенциально опасна. Ветер до 15 м/с», - говорится в сообщении.
Как уточняется, период предупреждения - с 10:00 30 марта до 10:00 1 апреля.
Новости Москвы,Погода,Московская Область,
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