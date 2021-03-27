Москвичи смогут почувствовать запах весны в ближайшие дни. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в воскресенье, в понедельник и во вторник в столице ожидается солнечная погода, существенных осадков не прогнозируется. В воскресенье-понедельник — 7-9 градусов тепла, во вторник — 5-10 градусов тепла.