Москвичи смогут почувствовать запах весны в ближайшие дни. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в воскресенье, в понедельник и во вторник в столице ожидается солнечная погода, существенных осадков не прогнозируется. В воскресенье-понедельник — 7-9 градусов тепла, во вторник — 5-10 градусов тепла.
По данным метеорологов, на следующей неделе жителей Москвы ждет потепление до 13 градусов, а с 31 марта начнется череда дождей. 1 апреля будет облачно, временами дождь. Температура воздуха днем поднимется до плюс 8-13.