Пять человек пострадали при взрыве в доме в Новой Москве

Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл в Новомосковском административном округе. Обрушилась по всей площади (150 кв. м) кровля частного трёхэтажного дома. Спасатели вытаскивали оказавшихся под завалами людей. По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек.