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В Хамовниках отремонтируют крыши исторических зданий

ТАССиещё 10
2 часа назад
Капитальный ремонт крыш жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, проведут в московском районе Хамовники. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В Хамовниках отремонтируют крыши исторических зданий
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В районе Хамовники отремонтируют крыши жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Эти работы входят в масштабную региональную программу капитального ремонта", - говорится в сообщении.
В частности, отремонтируют крышу жилого дома на Фрунзенской набережной. Это здание 1943 года постройки, с колоннадами и декором на фасаде в стиле сталинского ампира архитектора Константина Джус-Даниленко. Также ремонт проведут в кирпичном четырехэтажном доме, построенном в 1904 году. Здание в Сеченовском переулке оформлено наличниками и лепниной. Здесь в 1916-1958 годах жил и работал народный художник РСФСР Николай Крымов. Еще одно здание - Дом архитекторов, известный как дом на Ростовской набережной.
В сообщении подчеркивается, что к работе допускаются только подрядные организации со специальными лицензиями Министерства культуры Российской Федерации. За графиком проведения капитального ремонта можно будет следить на портале "Наш город".
Новости Москвы,Николай Крымов,Минкультуры,
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