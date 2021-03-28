В Хамовниках отремонтируют крыши исторических зданий

В частности, отремонтируют крышу жилого дома на Фрунзенской набережной. Это здание 1943 года постройки, с колоннадами и декором на фасаде в стиле сталинского ампира архитектора Константина Джус-Даниленко. Также ремонт проведут в кирпичном четырехэтажном доме, построенном в 1904 году. Здание в Сеченовском переулке оформлено наличниками и лепниной. Здесь в 1916-1958 годах жил и работал народный художник РСФСР Николай Крымов
. Еще одно здание - Дом архитекторов, известный как дом на Ростовской набережной.