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В Москве около миллиона человек сделали прививку от COVID-19

Газета.Ruиещё 7
1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что в столице около миллиона человек прошли вакцинацию от коронавируса. "Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем", - сказал Собянин. По его словам, порядка 40% из этого числа людей являются людьми старшего поколения. Градоначальник отметил, что у них тоже отсутствуют какие-либо проблемы с точки зрения последствий вакцинации, а также нет никаких серьезных осложнений. Согласно последним данным, в Москве выявили уже 1 017 309 случаев COVID-19, выздоровели 937 122 человека, скончались 16 337 пациентов. Ранее в московском департаменте здравоохранения рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
В Москве около миллиона человек сделали прививку от COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости Москвы,Сергей Собянин,Российский фонд прямых инвестиций,
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