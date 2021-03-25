Картой «Миром» можно оплатить проезд в «Ласточках» до Твери

Отметим, что на первом этапе оплатить проезд с помощью системы Fast Track могут пассажиры поездов «Ласточка» 7000-й нумерации. Бесконтактная оплата работает на всех станциях, где останавливаются экспрессы. На большинстве станций валидация осуществляется на турникетах, а где их нет – в кассе или билетном автомате. У пассажиров есть возможность ознакомиться с более детальной информацией о сервисе Fast Track, увидеть свои поездки и следить за списанием средств в личном кабинете на сайте ft.mtppk.ru
. Если списание средств за поездку по каким-то причинам не происходит, то возможность дальнейшей оплаты проезда в скоростных поездах «Ласточка» картой или цифровым устройством пассажира блокируется. Для снятия блокировки нужно погасить задолженность в личном кабинете или в билетной кассе.