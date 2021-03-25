Картой «Миром» можно оплатить проезд в «Ласточках» до Твери

Система Fast Track поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты картами «Мир» и международных платежных систем.

Системным интегратором проекта выступила отечественная компания Микротех, разработавшая техническое решение для внедрения технологии Fast Track на Ленинградском направлении. Работа над проектом велась в течение 1,5 лет.