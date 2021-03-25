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Бесконтактным «Миром» можно оплатить проезд в «Ласточках» Москва-Тверь

Елена Прошина
1 час назад
С 24 марта оплатить проезд в скоростных «Ласточках» на участке МоскваТверь можно на турникетах. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Fast Track – первой в России системы бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах.
Картой «Миром» можно оплатить проезд в «Ласточках» до Твери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Система Fast Track поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты картами «Мир» и международных платежных систем.
Списание средств происходит после прикладывания банковской карты или устройства с технологией бесконтактной оплаты к турникетам на начальной и конечной станции маршрута. Система Fast Track сама вычисляет нужный тариф и автоматически списывает его со счёта пассажира – эквайринг и процессинг обеспечивает ВТБ.
«Цифровые сервисы дают пассажирам больше комфорта, теперь проезд в «Ласточках» можно моментально оплачивать прямо на турникете. Это значительно быстрее, чем покупать билет в кассе, автомате и даже мобильном приложении. Такая технология будет помогать пассажирам электропоездов и экономить их время», – рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
«Москвичи уже несколько лет пользуются преимуществами бесконтактной оплаты проезда на турникетах: ВТБ внедрил подобную систему в столичном метро, на МЦК, монорельсе и в другом городском транспорте. Сегодня мы вместе с МТППК сделали еще один шаг в этом направлении – теперь банковской картой или смартфоном с приложением Pay можно расплатиться за проезд в межрегиональных скоростных поездах. Первым сервис запустился на популярном направлении Москва – Тверь, и отправиться в соседний регион на «Ласточке» теперь так же просто, как спуститься в метро», – комментирует руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.
«Оплата проезда на турникетах в метро и городском транспорте входит в тройку самых популярных категорий трат у держателей карт «Мир». Теперь их возможности расширяются, и на одном из наиболее востребованных ж/д направлений становится доступна привычная, удобная и безопасная оплата как бесконтактной картой «Мир», так и мобильными платежными сервисами Mir Pay и Samsung Pay», – прокомментировал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.
Системным интегратором проекта выступила отечественная компания Микротех, разработавшая техническое решение для внедрения технологии Fast Track на Ленинградском направлении. Работа над проектом велась в течение 1,5 лет.
Отметим, что на первом этапе оплатить проезд с помощью системы Fast Track могут пассажиры поездов «Ласточка» 7000-й нумерации. Бесконтактная оплата работает на всех станциях, где останавливаются экспрессы. На большинстве станций валидация осуществляется на турникетах, а где их нет – в кассе или билетном автомате. У пассажиров есть возможность ознакомиться с более детальной информацией о сервисе Fast Track, увидеть свои поездки и следить за списанием средств в личном кабинете на сайте ft.mtppk.ru. Если списание средств за поездку по каким-то причинам не происходит, то возможность дальнейшей оплаты проезда в скоростных поездах «Ласточка» картой или цифровым устройством пассажира блокируется. Для снятия блокировки нужно погасить задолженность в личном кабинете или в билетной кассе.
Новости Москвы,Владимир Комлев,Дмитрий Пегов,Алексей Киричек,Банк ВТБ,РЖД,Россия,Тверь,
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