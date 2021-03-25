Арендаторы квартир в Москве стали медлительнее

По данным риелторов, даже комфортные и недорогие предложения съемных квартир, которые еще в начале 2020 года уходили с рынка за несколько дней, теперь остаются на нем значительно дольше. В первые месяцы 2020-го порядка 70 процентов всех представленных арендных вариантов находили своих арендаторов в течение одного месяца. В 2021-м за месяц сдаются только 48 процентов предлагаемых квартир.