В Московском зоопарке погиб белоголовый сип

Белоголовый сип, живший в Московском зоопарке с 1994 года, погиб, проглотив перчатку, оставленную посетителем, сообщили в пресс-службе зоосада.

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Белоголовый сип – это крупная хищная птица рода грифов. В зоопарке жил поразительно красивый самец с широчайшими крыльями. Эти птицы могут дожить до 40 лет.

«Вечером 13 марта в веткорпус поступил звонок. Киперы сочли, что сип немного вял. Сразу же отнесли птицу в веткорпус, он почти не сопротивлялся. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача, но сип умер», – сообщили в пресс-службе.

Причиной гибели птицы стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка сотрудника, а перчатка кого-то из посетителей.