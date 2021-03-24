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Белоголовый сип погиб из‑за перчатки посетителя в Московском зоопарке

РИАМОиещё 6
1 час назад
Белоголовый сип, живший в Московском зоопарке с 1994 года, погиб, проглотив перчатку, оставленную посетителем, сообщили в пресс-службе зоосада.
В Московском зоопарке погиб белоголовый сип
Фото: wikipediawikipedia
Белоголовый сип – это крупная хищная птица рода грифов. В зоопарке жил поразительно красивый самец с широчайшими крыльями. Эти птицы могут дожить до 40 лет.
«Вечером 13 марта в веткорпус поступил звонок. Киперы сочли, что сип немного вял. Сразу же отнесли птицу в веткорпус, он почти не сопротивлялся. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача, но сип умер», – сообщили в пресс-службе.
Причиной гибели птицы стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка сотрудника, а перчатка кого-то из посетителей.
«Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить – каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу», – отметили в пресс-службе, добавив, что это первый подобный случай в истории зоопарка.
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