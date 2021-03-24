В Московском зоопарке погиб белоголовый сип

«Вечером 13 марта в веткорпус поступил звонок. Киперы сочли, что сип немного вял. Сразу же отнесли птицу в веткорпус, он почти не сопротивлялся. Там за жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача, но сип умер», – сообщили в пресс-службе.
«Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить – каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу», – отметили в пресс-службе, добавив, что это первый подобный случай в истории зоопарка.