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Москва заняла первое место в Европе по числу электробусов

Вечерняя Москва
1 час назад
Москва стала лидером среди европейских городов по числу электробусов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в рамках форума «Экология большого города»
Москва заняла первое место в Европе по числу электробусов
Фото:  Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва
По его словам, в столице планируется ежегодная закупка сотен машин. В настоящее время город эксплуатирует около 600 электробусов на 42 маршрутах. Кроме того, в столице установлено более 100 зарядных станций.
Кульбачевский отметил, что в 2021 году ожидается закупка около 400 электробусов, а в 2022-2023 годах — еще более 1,2 тысячи машин, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что электробусы начали курсировать еще на двух столичных маршрутах. Маршрут 154 запустили от ВДНХ до платформы Грачевская (Октябрьская железная дорога). Электробус 803 курсирует от ВДНХ до станции Московских центральных диаметров (МЦД-1) Бескудниково.
Новости Москвы,Антон Кульбачевский,ИТАР-ТАСС,
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