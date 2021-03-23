Зеркала появятся на 14 станциях МЦД до конца марта

До конца марта 2021 года зеркала установят на 14 популярных пересадочных станциях Московских центральных диаметров. Об этом сообщил глава комплекса информирования МЦД департамента транспорта Тимур Соцкий.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По его словам, зеркала уже появились на станциях "Славянский бульвар" и "Фили" МЦД-1. Их установят там, где сервис будет востребован. Об этом попросили сами пассажиры, уточнил Соцкий.

"Больше года назад мы провели большой крауд-проект, в котором спросили пассажиров каких сервисов им не хватает. И одно из пожеланий был ановка зеркал, таких же, какие установлены на станциях Московского центрального кольца (МЦК) и Московского метрополитена. Всего на станциях подземки и МЦК установлено больше 100 зеркал", – отметил руководитель комплекса.

Он также добавил, что более 70 просьб об установке зеркал отправили мужчины. В ближайшее время "Московский транспорт" запустит в социальных сетях конкурс, посвященный фотографиям и селфи с зеркалами.