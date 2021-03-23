Акция "Час Земли" пройдет в Москве в 13-й раз

Ежегодная экологическая акция "Час Земли" пройдет в столице 27 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко Москва 24/Михаил Сипко

Цель акции, которая проводится в 13-й раз, – привлечь внимание к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе. Инициировал ее Всемирный фонд дикой природы (WWF), С 20:30 до 21:30 миллионы людей выключат свет и электроприборы. На многих зданиях погасят подсветку. В знак солидарности с акцией Мосприрода проведет экомарафон "Выключай свет: включай заботу о планете".

В столице пройдет около 30 эколого-просветительских мероприятий, в том числе офлайн. Для москвичей подготовили мастер-классы, викторины, лекции, экосоветы и многое другое. Все мероприятия бесплатные, однако на некоторые потребуется предварительная запись.

В частности, 25 марта состоится викторина "Полезные экопривычки". Ее участники ответят на вопросы о проблемах ресурсосбережения, проверят знания о сохранении природных ресурсов и приобретут полезные привычки, которые пригодятся в повседневной жизни. Викторина пройдет онлайн на страницах Крюковского лесопарка в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

В дирекции природных территорий САО, СВАО и "Сокольников" состоится акция "Экофильмотека". Посетители посмотрят и обсудят документальный фильм "Купить. Выбросить. Купить". Картина посвящена проблемам избыточного производства, необдуманного приобретения и нерационального использования товаров. В экоклассе в Куркине пройдет мастер-класс "Подсвечник своими руками", где научат изготавливать экоподсвечники, используя вторсырье. Затем состоится онлайн-занятие "Земля – наш общий до". Оно поможет узнать, как человек влияет на природу, что такое экологический след и биоемкость планеты. На 26 марта запланирован онлайн-мастер-класс "Подсвечник". Участники узнают, как быстро и просто сделать подсвечник из стеклянной баночки. Видео появится на страницах дирекции природных территорий СВАО, САО и "Сокольники" в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Также в этот день на странице дирекции природной территории "Долина реки Сетунь" в Instagram пройдет мастер-класс "Дерево Земли". Преподаватель объяснит, как сделать дерево из зеленых салфеток и крафтовой бумаги. Запланирован и мастер-класс "Волшебный подсвечник". Его участники научатся делать необычные подсвечники из вторсырья. Занятие пройдет на страницах экоцентра "Битцевский лес" в соцсетях.

В природно-историческом парке "Москворецкий" состоится занятие "Час Земли" для детей старше шести лет. Им объяснят основы энергосбережения в быту и расскажут о проблемах сохранения ресурсов. Там же пройдет мастер-класс "Фонарики". Его участники научатся декорировать стеклянный подсвечник с помощью элементов вторсырья. 27 марта на страницах дирекции "Царицыно" в социальных сетях состоится лекция "Час Земли". Ведущий расскажет об истории возникновения акции, ее традиции и о результатах, которые она приносит. В соцсетях дирекции природных территорий "Тушинский" и "Покровское-Стрешнево" пройдет викторина "У нас Земля одна". Ее участники смогут проверить знания о Земле и узнать много интересного.

Еще одна викторина пройдет на страницах дирекции природной территории "Москворецкий". Ее вопросы будут связаны с историей, идеями и целями акции. В дирекции природной территории "Царицыно" пройдет лекция с экосоветами "Час Земли". В конце занятия участники составят список полезных и легко выполнимых экологических привычек. В соцсетях экоцентра "Царская пасека" пройдет мастер-класс "Лепим планету Земля". Его участники сделают планету из пластилина. Они будут не просто лепить шар, а повторять слой за слоем строение Земли – начиная с ядра и заканчивая земной корой. Лекции об акции "Час Земли" также пройдут в соцсетях дирекции природных территорий "Тропарево" и "Теплый Стан". Очная лекция состоится в экоцентре "Скворечник".

Слушатели узнают о неконтролируемом расходе ресурсов планеты и энергосбережении. На страницах экоцентра "Пчеловодство" пройдет онлайн-занятие "В темноте, да не в обиде". В экоцентре "Конный двор" проведут мастер-класс "Час при свечах". С наступлением сумерек в экоцентре зажгут свечи. В финале занятия желающие смогут сделать необычный подсвечник из вторсырья и природных материалов. В России "Час Земли" проводится с 2009 года. В 2019 году в нем участвовало порядка 30 миллионов человек в 700 населенных пунктах. Всего участниками стали 188 стран и более двух миллиардов человек.