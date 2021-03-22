Москвичей пригласили на экскурсию «Театральные секреты»

Взрослых и детей ждет увлекательная прогулка по гримерным комнатам, производственным цехам, сцене, оркестровой яме и другим закулисным пространствам театра; знакомство с реквизиторами, костюмерами, декораторами, машинистами сцены; рассказы музыканта и коллекционера Анны Тончевой об особенных музыкальных инструментов, используемых в постановках; раскрытие театральных секретов.

При этом свои секреты театр раскроет не только тем, кто лично придет на «Ночь театров»: к экскурсии можно будет присоединиться онлайн в официальных аккаунтах театра в социальных сетях.