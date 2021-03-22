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Москвичей пригласили на экскурсию «Театральные секреты»

Вечерняя Москва
54 минуты назад
Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой приглашает принять участие в акции «Ночь театров». Мероприятие пройдет 27 марта, сообщается на сайте.
Москвичей пригласили на экскурсию «Театральные секреты»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Экскурсию «Театральные секреты», на которую театр приглашает москвичей, проведет художественный руководитель театра, народная артистка РФ Тереза Дурова.
Взрослых и детей ждет увлекательная прогулка по гримерным комнатам, производственным цехам, сцене, оркестровой яме и другим закулисным пространствам театра; знакомство с реквизиторами, костюмерами, декораторами, машинистами сцены; рассказы музыканта и коллекционера Анны Тончевой об особенных музыкальных инструментов, используемых в постановках; раскрытие театральных секретов.
При этом свои секреты театр раскроет не только тем, кто лично придет на «Ночь театров»: к экскурсии можно будет присоединиться онлайн в официальных аккаунтах театра в социальных сетях.
Новости Москвы,Тереза Дурова,
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