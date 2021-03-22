Москвичей призвали отложить замену зимних шин

Центр организации дорожного движения правительства Москвы советует автовладельцам пока не менять зимние шины, несмотря на календарное наступление весны. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба ЦОДД.
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Водителям стоит сперва дождаться стабильной плюсовой температуры и прекращения перепадов температуры между отрицательными и положительными значениями. До конца недели температура не превысит плюс 8-ми градусов.
Ранее синоптики объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в столице из-за гололедицы.