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Систему слежки за москвичами обновят

Newsru.com
2 часа назад
Столичные власти собираются потрать 132 млн рублей на модернизацию системы анализа информации о гражданах. В частности, они хотят создать витрину с данными о жителях города, но они будут обезличены.
Московские власти потратят 132 млн рублей на новую систему слежки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тендер на разработку соответствующей базы в феврале 2021 года выиграла компания ООО «Программный продукт», сказано на портале госзакупок.
К системе смогут подключаться внешние пользователи, сообщил «Коммерсант». Мэрия заверила, что данные будут доступны только государственным ведомствам.
Однако издание напоминает, что в рамках экспериментального правового режима, действующего в столице с 2020 года, получать персональные данные граждан и статистику по ним на законных основаниях смогут и частные компании, оказывающие услуги горожанам.
Они смогут узнать информацию о имуществе москвичей, выяснить, сколько жители города тратят на услуги ЖКХ, какие у них автомобили или, на каких автомобилях они ездят.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор в рамках борьбы с «серыми» сим-картами намерен добиваться права требовать от операторов мобильной связи предоставлять личные данные абонентов, в том числе сведений об их звонках.
Новости Москвы,Роскомнадзор,Правительство Москвы,
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