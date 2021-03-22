Ледовый дворец построили в районе Солнцево

В ледовом дворце разместили спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка общей площадью свыше шести тысяч квадратных метров есть ледовая арена размером 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка (30 на 14 метров), раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения. По планам на втором этаже появятся выставочные залы и кафе.