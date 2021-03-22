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В Солнцеве завершилось строительство ледового дворца

Mos.ruиещё 2
1 час назад
В районе Солнцево завершилось строительство ледового дворца по адресу: улица Авиаторов, владение 7. Его возвели за счет средств инвестора и планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Ледовый дворец построили в районе Солнцево
Фото: Mos.ruMos.ru
«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для выдачи разрешения на его ввод в эксплуатацию», — добавили в пресс-службе ведомства.
В ледовом дворце разместили спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка общей площадью свыше шести тысяч квадратных метров есть ледовая арена размером 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка (30 на 14 метров), раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения. По планам на втором этаже появятся выставочные залы и кафе.
В ледовом дворце откроют хоккейную школу и секцию фигурного катания.
Арена приспособлена для маломобильных посетителей: вход расположили на уровне тротуара, оборудовали специальные санузлы и парковочные места на расстоянии ближе 50 метров от входа. Также установили пассажирский лифт.
На территории рядом с ледовым дворцом разместили парковку на 24 автомобиля.
«Во время строительства ледового катка была проведена 21 проверка, специалисты подведомственного комитету центра экспертиз выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Такой контроль позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
В столице активно строят спортивные объекты. До конца 2023 года планируют создание 29 футбольных полей, бассейнов, ФОКов. Недавно город передал победителям специальных аукционов 14 земельных участков для размещения легковозводимых спортивных сооружений: пять из них возведут в ЮАО, три — в ЮЗАО, два — в ТАО, а также по одному в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО.
Новости Москвы,Олег Антосенко,
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