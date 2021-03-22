Ледовый дворец построили в районе Солнцево

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для выдачи разрешения на его ввод в эксплуатацию», — добавили в пресс-службе ведомства.
«Во время строительства ледового катка была проведена 21 проверка, специалисты подведомственного комитету центра экспертиз выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Такой контроль позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.