В Москву придет настоящая весна 

По ее словам, в ближайшие дни — в воскресенье и понедельник, 21 и 22 марта — еще будет идти небольшой снег. Температура воздуха составит около нуля градусов, погода окажется пасмурной, ветреной и «не самой комфортной».

Тем не менее во вторник, 23 марта, ситуация кардинально изменится благодаря западноевропейскому антициклону.

«До конца недели будет сухо и солнечно. К среде потеплеет до плюс 4 градусов. Две ночи, на среду и на четверг, окажутся морозными, до минус 10 градусов. Причина как раз в том, что небо будет ясным, и облака, подобно одеялу, не защитят землю от выхолаживание», — предупредила Позднякова.

Во второй половине недели воздух может прогреться до плюс 8 градусов.

«Но я отношусь к этому прогнозу осторожно: снега ещё очень много, и он может помешать весеннему солнцу развернуться в полную сил», — добавила синоптик.

Однако к концу месяца столбики термометров точно покажут плюс 8, пообещала она.