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Москва

В Москву придет настоящая весна 

Мослента 41 минуту назад
В Москву придет настоящая весна
Фото: ТАСС
В российскую столицу придет настоящая весна, к концу месяца в городе установится теплая и солнечная погода. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью «Комсомольской правде».
По ее словам, в ближайшие дни — в воскресенье и понедельник, 21 и 22 марта — еще будет идти небольшой снег. Температура воздуха составит около нуля градусов, погода окажется пасмурной, ветреной и «не самой комфортной».
Тем не менее во вторник, 23 марта, ситуация кардинально изменится благодаря западноевропейскому антициклону.

«До конца недели будет сухо и солнечно. К среде потеплеет до плюс 4 градусов. Две ночи, на среду и на четверг, окажутся морозными, до минус 10 градусов. Причина как раз в том, что небо будет ясным, и облака, подобно одеялу, не защитят землю от выхолаживание», — предупредила Позднякова.

Во второй половине недели воздух может прогреться до плюс 8 градусов.

«Но я отношусь к этому прогнозу осторожно: снега ещё очень много, и он может помешать весеннему солнцу развернуться в полную сил», — добавила синоптик.

Однако к концу месяца столбики термометров точно покажут плюс 8, пообещала она.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве в первой декаде апреля может выпасть снег. Приход весны в столицу, по его словам, будет медленный и «вяловатый». Однако с понедельника, 22 марта, температура все же начнет расти — к середине недели в столичном регионе потеплеет до плюс 5-7 градусов.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Погода весной , Татьяна Позднякова , Комсомольская правда
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