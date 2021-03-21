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Москвичей предупредили о раннем пробуждении летучих мышей

ТК «Звезда»иещё 5
3 часа назад
Из-за теплой весны в Москве в этом году могут раньше проснуться летучие мыши. Об этом говорится на сайте мэра столицы.
Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше срока
Фото: pixabay.compixabay.com
По словам специалистов Мосприроды, на зиму животные прячутся в укромные места, где, прикрепившись лапами к потолку, спят от шести до восьми месяцев.
«Обычно рукокрылые просыпаются в мае. Если весна будет теплой, то их можно увидеть в апреле или даже в марте», - уточняется на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что периодически летучие мыши могут просыпаться для оценки обстановки. Увидеть их можно в городских парках, в частности, в Измайловском и Битцевском.
Всего в Москве встречаются шесть видов особей: двухцветный кожан, рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница и ночница Брандта. Все они занесены в Красную книгу столицы.
Специалисты напомнили, что при встрече с летучей мышью ее запрещается кормить, брать на руки и пугать. В случае, если особь укусила, рану нужно обработать антисептиком и обратиться к врачу.
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