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Москвичей пригласили на субботник 24 апреля

РИАМО
3 часа назад
В столице 24 апреля состоится общегородской субботник, каждый москвич может принять в нем участие, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Москвичей пригласили на субботник 24 апреля
Фото: ТАССТАСС
«24 апреля (пройдет - ред.) традиционный субботник. Москвичей мы приглашаем принять участие в этом мероприятии, может прийти каждый желающий. В прошлом году этого мероприятия не было, но город был подготовлен к летнему периоду. Мы приглашаем всех москвичей в этом году», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что апрель — традиционный месяц благоустройства в столице. В это время в городе после зимы приводят в порядок улицы.
«Мы должны все привести в порядок, убрать остатки прошлогодней травы. Покрасить то, что требует покраски. Эти мероприятия будут проходить в течение месяца апреля», - заключил заммэра.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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