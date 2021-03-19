Москвичей пригласили на субботник 24 апреля

«24 апреля (пройдет - ред.) традиционный субботник. Москвичей мы приглашаем принять участие в этом мероприятии, может прийти каждый желающий. В прошлом году этого мероприятия не было, но город был подготовлен к летнему периоду. Мы приглашаем всех москвичей в этом году», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».
«Мы должны все привести в порядок, убрать остатки прошлогодней травы. Покрасить то, что требует покраски. Эти мероприятия будут проходить в течение месяца апреля», - заключил заммэра.