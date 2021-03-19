В НИИ Склифосовского отчитались о работе в период пандемии 

Несмотря на пандемию коронавируса, НИИ скорой помощи имени Склифосовского удалось выполнить больше высокотехнологичных операций, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

20 марта 2020 года в больнице открылся инфекционный корпус для пациентов с COVID-19. До этого этот корпус был кардиологическим. Всего за пять дней его полностью переоборудовали под новые нужды.

"Сейчас в отделении 135 коек, причем большинство из них — 92 — реанимационные, потому что в Склифе лечат и спасают самых тяжелых, критических пациентов. С гордостью могу сказать, что при этом работа в других отделениях не прекращалась ни на день", — заявил директор НИИ Сергей Петриков.

По его словам, НИИ Склифосовского многие годы остается лидером по объему высокотехнологичных вмешательств, а в прошлом году, несмотря на пандемию, специалистам института удалось выполнить еще больше операций и превысить собственные показатели.

Врачи НИИ внедрили в практику самые передовые методы лечения, которые спасли тысячи жизней. Они первыми в России начали применять для лечения COVID-19 термический гелий, использовать гипербарическую оксигенацию и плазму реконвалесцентов. Эти методы помогли значительно облегчить состояние тяжелых пациентов и быстрее победить болезнь. Только за год в отделении трансфузиологии НИИ Склифосовского плазму сдали почти 4,5 тысячи доноров.

Помимо этого, лаборатория НИИ имени Склифосовского — одна из крупнейших в Москве по объемам проводимых ПЦР-исследований на COVID-19. За год здесь провели 1,7 миллиона тестов. До начала эпидемии она выполняла всего около 50 ПЦР-исследований в день, а в мае их число выросло до 7,3 тысяч. На сегодняшний день здесь выполняется до 12 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

В апреле лаборатория начала проводить тесты на антитела к COVID-19. Уже проведена более миллиона таких исследований, в сутки выполняется около 5–7 тысяч тестов.

Ранее сообщалось, что врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского смогут определять возбудителей инфекций за 20–30 минут. Ускорить процесс исследования позволило новое оборудование масс-спектрометр, которое имеет больше возможностей для выявления возбудителей инфекционных заболеваний и может определять их устойчивость к лечению антибиотиками.

Первые подобные анализы с помощью нового устройства врачи сделали 13 октября.

Институт имени Склифосовского является местом, где проходит лечение пациентов по самым передовым технологиям. Там был впервые создан и применен экспериментальный метод гипербарической оксигенации для лечения пациентов с COVID-19. Также врачи НИИ активно проводят переливание донорской плазмы людей, которые перенесли коронавирус.