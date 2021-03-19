В Москве откроют новые технопарки

В столице будут открыты новые технопарки, которые начнут работать в сферах информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. В уже существующих технопарках города действуют более двух тысяч организаций. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

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«Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах — менее 1,5 процента. Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку Правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей и создали еще 7,8 тысячи рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проекты новых технопарков были представлены на форуме «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций». В том числе — ИТ-технопарка в ЦАО, площадь которого составит более 20 тысяч квадратных метров. Таких крупных объектов в Москве сейчас работает четыре. Это «Водный стадион», «Отрадное», «Горизонт» и «Физтехпарк».

Новый технопарк в Зеленограде займется научными исследованиями и разработками. Его строят на территории малого предпринимательства «Зеленоград», а его площадь также превысит 20 тысяч квадратных метров.