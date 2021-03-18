Парк высокотехнологичной медаппаратуры обновят в Москве

Новый этап масштабного переоснащения медицинских учреждений стартовал в столице. Об этом сообщила депутат Мосгордумы , главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина.

По ее словам, замену высокотехнологичной медтехники планируется провести до 2023 года. Всего в рамках модернизации столичные поликлиники и больницы получат 6000 новейших аппаратов лучевой диагностики, УЗИ-оборудование и эндоскопическую технику. Это решение было принято правительством Москвы еще в 2019 году.

— Модернизация медицинского оборудования — это залог эффективной помощи пациентам и хороших терапевтических результатов, — отметила Самышина.

Она подчеркнула, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции благодаря современным томографам удалось спасти тысячи пациентов, выявив ковидную пневмонию на ранних стадиях. Современная аппаратура для медицинских учреждений закупается по контрактам жизненного цикла на 7–10 лет. Все заботы по подключению, сервисному обслуживанию и ремонту оборудования будут возложены на плечи поставщиков. Это гарантия того, что дорогостоящая техника не будет простаивать из-за отсутствия расходных материалов или поломки.