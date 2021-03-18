Район с видом на море: как меняется Строгино 

Живописный район на северо-западе столицы за пять веков своего существования из небольшого села превратился в часть современного мегаполиса. Впрочем, несмотря на кардинальное преображение, для жителей Строгина главным остается вода и все, что с ней связано.

Строгино называют районом с одними из лучших пейзажей Москвы . В их центре всегда водная гладь. Река, а также ее поймы, острова, заводи и даже свое море всегда определяли жизнь людей в этом месте. Название местности историки связывают с водными промыслами жителей. Самая популярная версия гласит, что оно пошло от остроги — рыболовной снасти. Поэтому неудивительно, что и сегодня золотой трезубец-острога украшает герб района.

В течение времени

О селах, которые находились на месте современного района, известно еще с XVI века. Тогда здесь были заливные луга, где пасли царских лошадей, а в Москве-реке рыбаки ловили щуку, леща, судака и другую рыбу. Кстати, примерно до XIX века это место называли Острогино, но со временем первая буква топонима исчезла.

В 1930-е годы на территории сегодняшнего Строгина развернулась огромная стройка канала Москва — Волга. Около 700 тысяч заключенных ГУЛАГа вручную выкопали гигантский карьер диаметром в полтора километра, который стал Строгинским затоном. А в годы Великой Отечественной войны здесь стояли зенитные батареи, защищавшие Москву от авианалетов. Тут же формировали автоколонну с продуктами для блокадного Ленинграда — именно отсюда начиналась легендарная Дорога жизни. Сегодня об этом напоминает название главной аллеи парка в Кировской пойме. Имена героев и полководцев носят многие улицы района.

А в 1960-х, когда в Москве началось массовое жилищное строительство, эти земли, окруженные водой и пляжами, выбрали для застройки. Местность тогда присоединили к Москве, и на ней начали расти жилые многоэтажки. Сегодня Строгино — главный район для любителей отдыха у воды и водного спорта. На самом широком водоеме Москвы катаются на водных лыжах, занимаются кайтингом, виндсерфингом, ходят под парусом и играют в пляжный футбол.

От солнечных ванн до творческого досуга

Новые общественные пространства в Строгине начали создавать еще несколько лет назад. Так, на берегу Строгинской поймы в 2017–2018 годах обустроили комфортный пляж с деревянными настилами, в зеленой зоне обновили покрытия дорожек. Бесконечно смотреть на воду и принимать солнечные ванны теперь можно лежа на деревянных шезлонгах . Для тренировок на свежем воздухе оборудовали площадки с турниками и боксерскими грушами, поля для мини-футбола, баскетбольную площадку и теннисный корт. Комплексное благоустройство коснулось и зоны пляжного отдыха в Кировской пойме.

В 2019 году новое пространство появилось на улице Кулакова, где по программе «Мой район» благоустроили сквер-бульвар. Здесь поменяли уличную мебель, установили парковые качели и фигуры сказочных героев. Для детей создали целую «Тропу приключений» из нескольких площадок, где есть и веревочные лестницы, и скалодром, и тоннели, и песочница с экскаватором, и даже батуты. Для спортсменов сделали небольшую зону с тренажерами, теннисными столами и штангой.

Комфортная пешеходная зона появилась и возле западного вестибюля станции метро «Строгино» . Дорожки здесь вымостили разноцветной плиткой, установили новые лавочки, высадили цветы и деревья. Кроме того, за три года более зелеными и уютными стали 20 районных дворов.

В марте список мест, где можно интересно провести время, пополнил новый культурный центр на улице Маршала Катукова . Его открыли на месте бывшего кинотеатра «Таджикистан». Идея создания нового общественного пространства заключалась в том, чтобы центр стал доступным для всех. Теперь там работает клуб «Современник», которым руководит известный актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин . Здесь учат танцу, вокалу, основам театрального и циркового искусства, а также работают кружки программирования, игры на музыкальных инструментах, живописи, иностранных языков и другие.

Помимо строительства нового здания для «Современника», в рамках программы «Мой район» отремонтировали помещения клуба в Неманском проезде и на улице Исаковского. Кроме того, ремонт прошел в четырех зданиях библиотеки № 248 на улицах Кулакова и Маршала Катукова, а также в детской музыкальной школе имени С. М. Майкапара и трех зданиях детской музыкальной школы имени Т. А. Докшицера.

В ногу со временем

В Строгине для городских школ строят новые здания. В 2019 году в День знаний открыли новый корпус школы № 1302 . Четырехэтажное здание с фасадом, украшенным яркой мозаикой, построили на улице Исаковского, его отдали ребятам 6–11-х классов. В старом корпусе обучаются ученики первых — пятых классов. Новый корпус школы стал современным пространством, оборудованным по последнему слову техники: с лингвистическими лабораториями, ИТ-полигоном и 3D-принтерами.

А то, что эти знания есть куда применить, доказывает технопарк «Строгино» , где ученые работают над технологиями, не имеющими аналогов в мире. Именно здесь, к примеру, создали вакуумный аппарат для быстрого заживления ран, кровоостанавливающий порошок, ортезы из низкотемпературного термопластика для лечения переломов, системы транспортировки для вирусов и многое другое. В технопарке таким проектам помогают комплексно: от момента возникновения идеи и до организации производства.

Еще один уникальный объект района — центр «Мои документы» . Пять лет назад он был признан лучшим в России. Кроме того, в помещении офиса разместился учебный центр «Мои документы» . Он стал первым в стране образовательным учреждением, где готовят специалистов по предоставлению государственных услуг: обучают сотрудников искусству общения с людьми и навыкам стрессоустойчивости. Здесь уже провели сотни очных тренингов и тысячи дистанционных курсов.

По земле и под землей

Когда-то давно район Строгино был фактически отрезан от большой земли огромным количеством водоемов. Сегодня же здесь активно развивается транспортная инфраструктура. В депо на улице Твардовского поставили первую партию новых низкопольных трамваев «Витязь-Москва». Всего до конца года сюда поступят 19 трехсекционных и 40 односекционных вагонов . Постепенно они заменят трамваи предыдущего поколения с высоким полом. Пути для трамваев на Строгинском шоссе капитально отремонтировали. А для пассажиров по всему району установили 64 новых остановочных павильона.

Метро сюда пришло еще в 2008 году с открытием станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. В ближайшие годы откроется одноименная станция на новой Рублево-Архангельской линии , которая протянется от делового центра «Москва-Сити» за МКАД — в Кунцево. У жителей северо-западных районов появятся альтернативные маршруты, а время в пути для некоторых из них сократится в 1,5 раза.

Строгино необычно еще и тем, что здесь глубоко под Серебряным бором проходит большой Северо-Западный тоннель. https://www.mos.ru/news/item/60887073/ Это комплекс из трех двухъярусных тоннелей, по нижним ярусам которого едут поезда метро, а сверху проходит автомобильная трасса — часть проспекта Маршала Жукова. Между двумя основными тоннелями есть малый — сервисный — для коммуникации и эвакуации людей в случае необходимости. Движение здесь открыли в 2007 и 2008 годах.

Планы на завтра

Общественные пространства и объекты инфраструктуры продолжат строить и перестраивать. На ближайшие два года в Строгине запланировано несколько крупных проектов в рамках программы «Мой район».

Одним из главных направлений станет благоустройство парка «Березовая роща» и парка в Неманском проезде. Кроме того, новые общественные пространства появятся на бульварах вдоль Таллинской улицы и улицы Маршала Катукова. А еще работы по благоустройству пройдут более чем в 60 дворах района.

Капитальный ремонт ждет Строгинский мост . Его возвели в 1981 году, когда началась активная застройка района. В планах полностью заменить дорожное покрытие моста, включая гидроизоляцию, отремонтировать дренажные системы, барьеры и перила. Проект также предусматривает ремонт трамвайных путей в середине проезжей части. Все эти работы пройдут без полного перекрытия движения.

Для технопарка «Строгино» на улице Твардовского строят новый корпус площадью 9,5 тысячи квадратных метров. Скоро в нем разместят новые производства и складские помещения.

программу комплексной модернизации попали и поликлиники района. В этом году начался капитальный ремонт в детской поликлинике № 58 (филиал № 1 на улице Кулакова) и поликлинике № 180 (филиал № 2 на улице Исаковского). После завершения работ они будут полностью соответствовать новому московскому стандарту . Поликлиники оснастят современным оборудованием, чтобы наиболее частые обследования можно было пройти рядом с домом. В зданиях пересмотрят принцип зонирования: самые посещаемые кабинеты расположат на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Врачей по ним распределят так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Но все же главным событием в области здравоохранения для жителей района станет открытие новой взрослой поликлиники на улице Твардовского (владение 10). Здание площадью более семи тысяч квадратных метров поделят на две части — травмпункт и непосредственно поликлинику. На каждом из семи этажей будут расположены специализированные отделения — кабинеты функциональной и лучевой диагностики, профилактики и реабилитации. Пространство здесь сделают максимально открытым и удобным для посетителей, оборудуют буфеты и комнаты отдыха для медиков. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2022 году.