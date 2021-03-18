На портале «Наш город» открыли четыре новые темы

Теперь на портале можно сообщить о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками, а также о повреждениях бордюров, тактильной плитки, лавочек, вазонов и урн на территории государственных учреждений.

Фото: Mos.ru Mos.ru

На портале «Наш город» появились четыре новые темы в категории «Государственные учреждения». Изменения коснулись учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения. Среди них поликлиники, театры, школы, дворцы спорта, центры занятости населения, территориальные центры социального обслуживания и другие объекты.

У москвичей появилась возможность оставить сообщение о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками, которые растут рядом с социально значимым учреждением, а также о повреждениях бордюра и тактильной плитки. Помимо этого, на сайте теперь принимают обращения, касающиеся неудовлетворительного состояния малых архитектурных форм на территории учреждения. Например, детских игровых площадок, уличных спортивных тренажеров, лавочек, урн, беседок и вазонов для цветов.

Для того чтобы сообщить о нарушении, необходимо авторизоваться на сайте gorod.mos.ru с помощью учетной записи на mos.ru или в мобильном приложении портала «Наш город». Далее пользователю следует нажать на кнопку «Сообщить о проблеме», указать учреждение на карте или найти его через поисковую строку.

После этого пользователь портала увидит перечень всех доступных тем по выбранному объекту. Среди них есть «Разрушение/неправильная укладка тактильной плитки на территории учреждения», «Некачественное содержание малых архитектурных форм на территории учреждения», «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями на территории учреждения», «Повреждение бордюров на территории учреждения». При оформлении заявки достаточно приложить фотографию, подтверждающую наличие проблемы, описывать жалобу необязательно.

Ответ придет пользователю на электронную почту, а также в личный кабинет на портале в течение восьми рабочих дней.

Новые темы доступны всем пользователям портала «Наш город». В том числе оставить сообщение о нарушениях могут и жители ТиНАО. Напомним, что все поселения Троицкого и Новомосковского округов подключились к порталу в конце прошлого года

Портал «Наш город» появился в 2011 году. Его развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий Москвы . За это время к нему присоединились более 1,6 миллиона пользователей и было решено свыше 4,6 миллиона городских проблем. Электронная площадка позволяет москвичам контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений. Также горожане следят за работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и ценами в аптеках. Ежедневно на портал обращаются более 2,6 тысячи человек.