Согласован проект реставрации кинотеатра «Форум»

Москомархитектура согласовала проект реставрации здания кинотеатра "Форум" на Садовом кольце, которую осуществит компания Hutton Development, говорится в сообщении ведомства.

Архитектурно-художественный облик исторического здания, являющегося объектом культурного наследия, будет восстановлен. Концепция реставрации построена на ассоциации с кинематографичным прошлым "Форума", отмечается в нем.

Рядом со зданием кинотеатра запланировано возведение пятиэтажного строения с двумя подземными этажами, в котором будут расположены офисные помещения класса А и выставочные пространства. Проект реставрации здания, как и концепцию нового бизнес-центра, разработало архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten, говорится в релизе.

Общая площадь нового строения, включая подземный паркинг на 36 машино-мест, составит порядка 4 тысяч квадратных метров. Большую часть здания займут общественные пространства и офисы, добавляется в релизе.

В нем говорится, что строительство новой части начнется во втором квартале 2021 года. А полностью ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется в конце 2022 года.

"Форум" — один из трех первых "электротеатров" Москвы наряду с "Художественным" и "Колизеем". Построен в 1914 году архитектором Ф. Н. Кольбе в неоклассическом стиле. Последний киносеанс в "Форуме" состоялся в 1994 году. В этом же году мэром Москвы Юрием Лужковым муниципальное предприятие было ликвидировано, а здание передано в аренду частному предприятию "Алла", принадлежавшему певице Алле Пугачевой , для создания культурного центра. Впрочем, центр так и не был создан. В 2009 году здание было практически полностью уничтожено пожаром.