Горожанам предложили обсудить продление Троицкой линии

Например, в районах Донской, Нагорный и Нагатино- Садовники будет рассматриваться проект продления и соединения Троицкой линии с Бирюлевской линией Московского метрополитена. Помимо того, в Конькове, Теплом Стане и Обручевском районах можно будет обсудить проект реконструкции улицы Академика Опарина.Поучаствовать в электронных обсуждениях смогут жители города, проживающие и работающие в границах разработки проектов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, а также депутаты МГД. Обсуждения пройдут с 17 по 30 марта 2021 года.