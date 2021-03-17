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Москвичам предложили обсудить продление Троицкой линии

Москва24
4 часа назад
С 17 марта в сервисе "Активный гражданин" в рамках общественных обсуждений начнут собирать мнения по 93 градостроительным проектам. Жители столицы смогут направить свои идеи по строительству Троицкой линии подземки, сообщается на портале мэра и правительства города. На обсуждения вынесут новые объекты жилья, транспортной и социальной инфраструктуры, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Горожанам предложили обсудить продление Троицкой линии
Фото: ТАССТАСС
"В марте на обсуждение жителей представлены такие проекты, как продление линии метро, строительство путепровода, реконструкция и строительство новых улиц, технопарк, жилой квартал и многие другие не менее важные", – уточнила она.
Например, в районах Донской, Нагорный и Нагатино- Садовники будет рассматриваться проект продления и соединения Троицкой линии с Бирюлевской линией Московского метрополитена. Помимо того, в Конькове, Теплом Стане и Обручевском районах можно будет обсудить проект реконструкции улицы Академика Опарина.Поучаствовать в электронных обсуждениях смогут жители города, проживающие и работающие в границах разработки проектов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, а также депутаты МГД. Обсуждения пройдут с 17 по 30 марта 2021 года.
Обсуждения будут проходить на базе "Активного гражданина". Зарегистрироваться можно будет на сайте. Ранее говорилось, что строительство станции метро в Гольянове могут начать после весны 2022 года. Рядом со станцией расположат два вестибюля и выходы в город на обе стороны Уссурийской улицы.
Новости Москвы,Юлиана Княжевская,
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