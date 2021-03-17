Перепись малого бизнеса стартовала в Москве

С января по апрель 2021 года Росстат
проводит экономическую перепись малого бизнеса, сбор сведений о деятельности малого и среднего бизнеса проходит один раз в пять лет, процедура регулируется федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ
».
В малом бизнесе Москвы
работает около 1,5 миллиона человек. Почти каждый житель столицы пользуется товарами, работами, услугами, которые обеспечивают индивидуальные предприниматели и небольшие организации.
Целью сбора информации является обобщение данных и их дальнейшее использование при формировании государственных решений в отношении малого и среднего предпринимательства.
Полученные в ходе обследования данные не передаются в какие-либо иные государственные органы Российской Федерации и используются только для формирования статистической информации.
Участие в экономической переписи является обязательным для всех предпринимателей, которые включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса на 31 декабря 2020 года (в соответствии со статьёй 13.19 КоАП РФ).
Заполнение отчета занимает десять минут, пройти перепись возможно следующими способами:
1) С 1 января по 30 апреля: через Единый портал государственных услуг (нужна подтвержденная учетная запись, для юридического лица нужна электронная цифровая подпись);
2) в системе web-сбора Росстата (потребуется электронная подпись) (https://websbor.gks.ru/online/);
3) через специального оператора связи (электронного документооборота);
4) на бумажном бланке – отправить по почте в Мосстат по адресу: 125171, Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6 или передать лично в Мосстат или отделы статистики в округах Москвы.
Проконсультироваться о сдаче отчетности можно в Мосстате. Организациям: (495) 788-97-88, доб. 50-160; индивидуальным предпринимателям: (495) 788-97-88, доб. 50-165, 50-161.