В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Перепись малого бизнеса стартовала в Москве

Префектура ТиНАО города Москвыиещё 4
2 часа назад
С января по апрель 2021 года Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса, сбор сведений о деятельности малого и среднего бизнеса проходит один раз в пять лет, процедура регулируется федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Перепись малого бизнеса стартовала в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В малом бизнесе Москвы работает около 1,5 миллиона человек. Почти каждый житель столицы пользуется товарами, работами, услугами, которые обеспечивают индивидуальные предприниматели и небольшие организации.
Целью сбора информации является обобщение данных и их дальнейшее использование при формировании государственных решений в отношении малого и среднего предпринимательства.
Полученные в ходе обследования данные не передаются в какие-либо иные государственные органы Российской Федерации и используются только для формирования статистической информации.
Участие в экономической переписи является обязательным для всех предпринимателей, которые включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса на 31 декабря 2020 года (в соответствии со статьёй 13.19 КоАП РФ).
Заполнение отчета занимает десять минут, пройти перепись возможно следующими способами:
1) С 1 января по 30 апреля: через Единый портал государственных услуг (нужна подтвержденная учетная запись, для юридического лица нужна электронная цифровая подпись);
С 1 января по 1 апреля:
2) в системе web-сбора Росстата (потребуется электронная подпись) (https://websbor.gks.ru/online/);
3) через специального оператора связи (электронного документооборота);
4) на бумажном бланке – отправить по почте в Мосстат по адресу: 125171, Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6 или передать лично в Мосстат или отделы статистики в округах Москвы.
Проконсультироваться о сдаче отчетности можно в Мосстате. Организациям: (495) 788-97-88, доб. 50-160; индивидуальным предпринимателям: (495) 788-97-88, доб. 50-165, 50-161.
Новости Москвы,Росстат,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители