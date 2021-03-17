Перепись малого бизнеса стартовала в Москве

С января по апрель 2021 года Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса, сбор сведений о деятельности малого и среднего бизнеса проходит один раз в пять лет, процедура регулируется федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ ».

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В малом бизнесе Москвы работает около 1,5 миллиона человек. Почти каждый житель столицы пользуется товарами, работами, услугами, которые обеспечивают индивидуальные предприниматели и небольшие организации.

Целью сбора информации является обобщение данных и их дальнейшее использование при формировании государственных решений в отношении малого и среднего предпринимательства.

Полученные в ходе обследования данные не передаются в какие-либо иные государственные органы Российской Федерации и используются только для формирования статистической информации.

Участие в экономической переписи является обязательным для всех предпринимателей, которые включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса на 31 декабря 2020 года (в соответствии со статьёй 13.19 КоАП РФ).

Заполнение отчета занимает десять минут, пройти перепись возможно следующими способами:

1) С 1 января по 30 апреля: через Единый портал государственных услуг (нужна подтвержденная учетная запись, для юридического лица нужна электронная цифровая подпись);

С 1 января по 1 апреля:

2) в системе web-сбора Росстата (потребуется электронная подпись) (https://websbor.gks.ru/online/);

3) через специального оператора связи (электронного документооборота);

4) на бумажном бланке – отправить по почте в Мосстат по адресу: 125171, Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6 или передать лично в Мосстат или отделы статистики в округах Москвы.