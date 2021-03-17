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Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на севере Москвы

Вечерняя Москва
3 часа назад
В районе станции метро «Ботанический сад» обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Снаряд времен ВОВ обнаружили на севере Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что снаряд был найден на стройке в районе метро. В связи с инцидентом территорию оцепили. На место выехали кинологи.
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