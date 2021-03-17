Снаряд времен ВОВ обнаружили на севере Москвы

В районе станции метро «Ботанический сад» обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Уточняется, что снаряд был найден на стройке в районе метро. В связи с инцидентом территорию оцепили. На место выехали кинологи.