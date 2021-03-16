Летние веранды в столице заработают с 1 апреля

Сезон работы летних веранд на территории Москвы начнется 1 апреля, сообщили в мэрии города. Рестораторам уже разрешили приступить к монтажу и обустройству веранд. «В схему размещения летних веранд вошли порядка трех тысяч заведений, примерно столько было и в прошлом году к открытию сезона», — уточнили в мэрии.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

ресторатор, владелец управляющей компании The Food Hub Group Альберт Даниэлян. Но скорую весну синоптики не обещают: по данным метеобюро столицы, снег в городе растает не раньше середины апреля. Монтировать веранды сейчас бессмысленно. Разрешение властей — это ежегодная формальность, объяснил

— Погода пока такая, что даже особо и не думаем об этом.

— Насколько это большие вложения?

— От 300 тысяч рублей и до 1,5 млн рублей, наверное. В зависимости от площади и от фантазии, возможностей. Маленькую можно за 300 тысяч рублей сделать с нуля со столами и так далее, большая уже [зависит от того], закрытая или открытая, от дизайна.

— Все быстро окупается? Людей много привлекает?

— Привлекает. Насчет того, окупается или нет, вопрос сложный, потому что по большей части гости перемещаются из зала на веранду, и в хорошую погоду гости не сидят в зале, а сидят на веранде. Это дополнительная услуга, без которой сложно, но в то же время редко бывает так, что сидит весь зал и вся веранда.

омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель ресторана «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Реальное открытие сезона летних веранд случится не раньше 1 мая. Хотя единицы ресторанов, возможно, откроют их в апреле. Монтаж и обслуживание — слишком дорогое удовольствие, чтобы открываться в объявленные властями сроки, считает

Сергей Миронов омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель ресторана «Мясо & рыба» :

«Еще холодно, рано начинать монтаж. Конечно, чуть позже начнем. Посмотрим по погоде. Если собираешь летнюю веранду, за ней надо следить, надо смотреть, чтобы ее кто-то также не демонтировал, чтобы мебель никуда не делась. Все начнут примерно одновременно, когда немного потеплеет. Начнут высаживать цветы, начнется эта возня, когда мы будем понимать, что для гостей уже там будет комфортно. Все откроются в любом случае 1 мая. Если открыть веранду раньше времени, это только дополнительные расходы. Уж если ее открывать, то надо ставить туда официанта, надо ею заниматься, за ней надо следить, ее надо убирать, обрабатывать, ставить человека, который измеряет температуру у людей. Самая большая проблема с летними верандами — что нас заставляют их ежегодно разбирать и собирать. В законе в Москве написано, что часть летних веранд могут быть, условно, зимними и могут не разбираться. Но вот написать-то мы написали, только бесполезно обращаться, никому этого разрешения просто не дают, никто не хочет связываться. А разбор и сбор летней веранды стоит около 500-600 тысяч рублей. Для предпринимателя непосильный труд, и, конечно, это все очень сложно и очень плохо».

По словам Сергея Миронова, рестораторы неоднократно обращались к городским властям с просьбой разрешить им не демонтировать веранды, которые не мешают пешеходам и проезжей части, но на практике вынуждены разбирать и собирать веранды все рестораны без исключения. Омбудсмен также уточнил, что веранда содержится не для прибыли, а для того, чтобы удержать клиентов, которые предпочитают отдыхать на открытом воздухе.

Веранда — это место притяжения для гостей и элемент конкуренции. Летом клиенты выбирают рестораны с верандой, говорит управляющий партнер и шеф-повар ресторана Torro Grill, Кирилл Мартыненко.

— Летние веранды, конечно, очень помогают рестораторам. Все зависит от хорошей погоды. В Москве она не так часто бывает. Мы обычно веранду ставим к майским праздникам. Сейчас ставить веранду, наверное, еще глупо, еще снег, холодно. Если веранда полностью не закрыта, то вообще никакого смысла, конечно, это не имеет. Веранда дает небольшой процент прибыли, но это элемент притяжения. Все-таки гостям очень нравится сидеть на улице, если тем более еще хорошее место. Летом мы хотим проводить больше времени на свежем воздухе, нежели в помещении.

— Больших вложений требует монтаж и демонтаж веранды?