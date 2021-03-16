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Доходный дом купца Быкова отреставрировали в Москве

РИАМОиещё 1
1 час назад
Мэр столицы Сергей Собянин во вторник осмотрел итоги реставрации доходного дома купца В.Е. Быкова на 2-й Брестской улице, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Доходный дом купца Быкова отреставрировали
Фото:  Сайт мэра Москвы Сайт мэра Москвы
«Московские реставраторы вернули городу еще один уникальный памятник – доходный дом Быкова, построенный знаменитым мастером модерна Львом Кекушевым. Здание, долгое время бывшее в запустении, вновь украшает исторический облик Москвы», – сказал мэр.
Он добавил, что за десять лет в городе были проведены работы по реставрации на 1578 объектах культурного наследия.
По его словам, в этом году в мегаполисе запланировано отреставрировать более 100 памятников.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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