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Три дома реновации сдадут в Нижегородском районе Москвы в 2023 году 

РИА Недвижимость и ещё 6 1 час назад
Три дома реновации сдадут в Нижегородском районе в 2023 г.
Фото: Департамент строительства Москвы
Три дома по программе реновации сдадут на Новохохловской улице в Нижегородском районе Москвы в 2023 году, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
Три дома в 80 квартале между Новохохловской улицей и Третьим транспортным кольцом (ТТК) рассчитаны на 1028 квартир общей площадью около 65,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время идет монтаж монолитных конструкций на уровне четвертого-седьмого этажей в зависимости от корпуса, указывается в нем.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров.
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