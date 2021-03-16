Три дома реновации сдадут в Нижегородском районе в 2023 г.

Три дома по программе реновации сдадут на Новохохловской улице в Нижегородском районе Москвы в 2023 году, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

Три дома в 80 квартале между Новохохловской улицей и Третьим транспортным кольцом (ТТК) рассчитаны на 1028 квартир общей площадью около 65,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время идет монтаж монолитных конструкций на уровне четвертого-седьмого этажей в зависимости от корпуса, указывается в нем.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров.