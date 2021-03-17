Москвичам сообщили о ночных заморозках в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в выходные, передает «Москва 24».

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По данным специалиста, с пятницы, 19 марта, температура воздуха начнет понижаться. Этому будет способствовать приход воздушных масс с севера, передает РИА «Новости».

«В субботу ночные температуры [составят] от -5 до -10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными», – заявил метеоролог.

В воскресенье ожидается малооблачная погода и понижение температуры до -10 градусов ночью.

«Это будет на пару градусов ниже нормы», – уточнил Вильфанд.

Специалист отметил, что похожий температурный фон установится на всей территории центра Европейской России. При этом на юге страны также ожидается относительно холодная погода.