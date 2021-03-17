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Погода в Москве: Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в выходные, передает «Москва 24».
Москвичам сообщили о ночных заморозках в выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным специалиста, с пятницы, 19 марта, температура воздуха начнет понижаться. Этому будет способствовать приход воздушных масс с севера, передает РИА «Новости».
«В субботу ночные температуры [составят] от -5 до -10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными», – заявил метеоролог.
В воскресенье ожидается малооблачная погода и понижение температуры до -10 градусов ночью.
«Это будет на пару градусов ниже нормы», – уточнил Вильфанд.
Специалист отметил, что похожий температурный фон установится на всей территории центра Европейской России. При этом на юге страны также ожидается относительно холодная погода.
«В феврале на юге России температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там градусов 9–10», – заключил Вильфанд.
Новости Москвы,Погода,РИА Новости,
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