В столице пройдет общегородской субботник 

Как сообщили на официальном сайте Мэра Москвы, с 1 по 30 апреля 2021 года в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству.

В указанный период состоится и традиционный общегородской субботник. Он запланирован на 24 апреля 2021 года. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин

В рамках запланированного события москвичей пригласят навести порядок в парках, дворах и на территориях социальных объектов. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.

Отметим, что субботник — это добрая и полезная традиция, которая облагораживает человека и даёт возможность показать хороший пример не только взрослым людям, но и подрастающему поколению, а также проявить заботу об экологии.