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В столице пройдет общегородской субботник 

Администрация поселения Киевский и ещё 1 1 час назад
В столице пройдет общегородской субботник
Фото: РИА Новости
Как сообщили на официальном сайте Мэра Москвы, с 1 по 30 апреля 2021 года в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству.
В указанный период состоится и традиционный общегородской субботник. Он запланирован на 24 апреля 2021 года. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.
В рамках запланированного события москвичей пригласят навести порядок в парках, дворах и на территориях социальных объектов. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.
Отметим, что субботник — это добрая и полезная традиция, которая облагораживает человека и даёт возможность показать хороший пример не только взрослым людям, но и подрастающему поколению, а также проявить заботу об экологии.
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