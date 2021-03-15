Температурные колебания сохранятся в Москве до конца недели

«Контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает — происходит быстрое испарение снежного покрова», — цитирует ТАСС специалиста. «Если вы помните, у нас последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега», — пояснил он.