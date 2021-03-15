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Погода в Москве: температурные колебания сохранятся до конца недели 

Мир24 и ещё 5 2 часа назад
Температурные колебания сохранятся в Москве до конца недели
Фото: АГН «Москва» / Ведяшкин Сергей
Температурные колебания в Москве сохранятся до конца недели, сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ. Он назвал это «типичной мартовской погодой». Особенно контрастность дневной и ночной температур увеличится с 18 марта, что будет способствовать быстрому таянию снега.

«Контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает — происходит быстрое испарение снежного покрова», — цитирует ТАСС специалиста. «Если вы помните, у нас последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега», — пояснил он.

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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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