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Погода в Москве: в столице сохранится пасмурная погода 

Mos.ru 2 часа назад
В ближайшие дни в столице сохранится пасмурная погода. Ночами обещают небольшой мороз, днем температура будет держаться в районе нуля.
Во вторник, 16 марта, ночью местами возможна гололедица, днем обещают небольшие осадки, воздух прогреется до двух — четырех градусов тепла. В среду будет облачно, местами небольшой снег и гололедица, температура воздуха составит ноль — минус два градуса. В четверг сохранится такая же температура, местами пройдет небольшой снег.
В пятницу будет облачно, снова небольшие осадки. Ночью местами похолодает до минус семи градусов, днем температура будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов. В субботу, 20 марта, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет снег и похолодает до минус девяти градусов. Днем столбики термометров покажут от минус трех до плюс двух градусов.
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Новости Москвы , Видео , Погода
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