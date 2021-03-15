В ближайшие дни в столице сохранится пасмурная погода. Ночами обещают небольшой мороз, днем температура будет держаться в районе нуля.

Во вторник, 16 марта, ночью местами возможна гололедица, днем обещают небольшие осадки, воздух прогреется до двух — четырех градусов тепла. В среду будет облачно, местами небольшой снег и гололедица, температура воздуха составит ноль — минус два градуса. В четверг сохранится такая же температура, местами пройдет небольшой снег.

В пятницу будет облачно, снова небольшие осадки. Ночью местами похолодает до минус семи градусов, днем температура будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов. В субботу, 20 марта, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет снег и похолодает до минус девяти градусов. Днем столбики термометров покажут от минус трех до плюс двух градусов.