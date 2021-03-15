В Москве оценили потенциал рынка робототехники 

России есть предпосылки для роста отрасли робототехники. Об этом заявил генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев , сообщает пресс-служба этой особой экономической зоны.

По оценке Дегтёва, процесс роботизации промышленности находится на начальном этапе: в России на 10 тысяч рабочих мест приходится только шесть промышленных роботов, в то время как в среднем по миру их уже 113, а рекордсменом выступает Сингапур, где их число достигает 918 единиц.