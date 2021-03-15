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В Москве оценили потенциал рынка робототехники 

ИА Regnum 1 час назад
В Москве оценили потенциал рынка робототехники
Фото: РИА Новости
В России есть предпосылки для роста отрасли робототехники. Об этом заявил генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев, сообщает пресс-служба этой особой экономической зоны.
По оценке Дегтёва, процесс роботизации промышленности находится на начальном этапе: в России на 10 тысяч рабочих мест приходится только шесть промышленных роботов, в то время как в среднем по миру их уже 113, а рекордсменом выступает Сингапур, где их число достигает 918 единиц.

«Мировой тренд на автоматизацию будет способствовать внедрению робототехники и в российской промышленности, тем более что у нас квалифицированные специалисты, развитая инженерная культура и огромный интерес молодежи к этой теме», — заявил Дегтев.

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Новости Москвы , Наука и техника , Геннадий Дегтев , Сингапур
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