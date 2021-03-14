В Москве начали обработку тротуаров из-за гололедицы 

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Коммунальные службы столицы начали обработку тротуаров мелкогравийной крошкой из-за гололедицы, ведется мониторинг аварийно опасных участков дорог, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В сообщении уточняется, что с 21:00 до 09:00 15 марта в столице ожидается временами мокрый снег, дождь, температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, возможно образование гололедицы.

"Городские службы приступили к обработке тротуаров мелкогравийной крошкой для исключения скользкости. Ведется непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог — мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Также в местах образования льда проведут выборочную противогололедную обработку.