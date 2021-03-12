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В Москве пройдут традиционные Дни Крыма 

Вероника Полынина 1 час назад
В Москве пройдут традиционные Дни Крыма
Фото: depositphotos.com
В Москве в 18 по 21 марта пройдут традиционные Дни Крыма. В столице будут работать выставки, посвященные жизни и истории Крыма, а старт мероприятиям даст праздничный концерт, который пройдет 18 марта 2021 года в Лужниках.
Концерт посвящен семилетию возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Это произошло в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.
Организаторами мероприятия являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет по туризму города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО «Олимпийский комплекс „Лужники“.
На мероприятии будут соблюдаться все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором: посетители должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При этом количество занятых зрителями мест не будет превышать 50% от общего числа.
В разных точках города заработают туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу в Крыму для отпуска. Также посетители смогут познакомиться с основными туристическими маршрутами по полуострову.
Кроме того, до 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка „Крым сегодня“. Посетители смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей Крыма. В парке „Зарядье“ с 18 марта до 18 апреля будет работать выставочный проект „Крым. История“. На экспозиции представят более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, которые познакомят москвичей с историей Крыма с конца XVIII и до середины XX века.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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