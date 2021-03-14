Собянин: Большая кольцевая линия станет революцией в метро

Запуск Большой кольцевой линии станет революцией в столичном метро. Она позволит снизить загрузку действующей Кольцевой линии и создаст новые связи между районами города. Об этом в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» рассказал Сергей Собянин

«Одну за другой мы начинаем открывать станции, потому что сами сооружения станций, как вы видели, — это просто гигантские сооружения под землей, это два, а то и три пятиэтажных дома. Это революция в московском метро, потому что БКЛ позволит снизить загрузку всех головных участков действующей Кольцевой линии метро, создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дал запуск МЦК, а это будет еще больший эффект», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, близится к завершению самый сложный этап строительства БКЛ — проходка тоннелей. Эта работа выполнена практически на 94 процента. В течение трех — четырех месяцев под землю запустят последние проходческие машины, а к концу года тоннели будут готовы полностью.

Общая строительная готовность Большой кольцевой линии сейчас — 74 процента.

Последний этап

10 марта на БКЛ стартовал один из последних тоннелепроходческих комплексов. До сентября ему предстоит пройти 1,2 километра на участке между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Помимо этого отрезка, метростроевцам осталось пройти еще три.

В апреле будет запущен тоннелепроходческий щит на участке от станции «Печатники» в сторону «Нагатинского Затона» . Кроме того, шестиметровые комплексы — один в апреле, другой в июне — начнут свой путь от станции «Каширская» и будут прокладывать тоннели в сторону площадки № 2.

Протяженность восточного — заключительного — участка БКЛ составит 11,4 километра. В него войдут станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Ожидается, что восточный участок БКЛ улучшит транспортное обслуживание более 450 тысяч жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово. В среднем они смогут сэкономить в поездках по городу 10–15 минут.