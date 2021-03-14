Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Сергей Собянин: Большая кольцевая линия станет революцией в московском метро 

Mos.ru и ещё 2 5 часов назад
Собянин: Большая кольцевая линия станет революцией в метро
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Запуск Большой кольцевой линии станет революцией в столичном метро. Она позволит снизить загрузку действующей Кольцевой линии и создаст новые связи между районами города. Об этом в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» рассказал Сергей Собянин.

«Одну за другой мы начинаем открывать станции, потому что сами сооружения станций, как вы видели, — это просто гигантские сооружения под землей, это два, а то и три пятиэтажных дома. Это революция в московском метро, потому что БКЛ позволит снизить загрузку всех головных участков действующей Кольцевой линии метро, создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дал запуск МЦК, а это будет еще больший эффект», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, близится к завершению самый сложный этап строительства БКЛ — проходка тоннелей. Эта работа выполнена практически на 94 процента. В течение трех — четырех месяцев под землю запустят последние проходческие машины, а к концу года тоннели будут готовы полностью.
Общая строительная готовность Большой кольцевой линии сейчас — 74 процента.
Последний этап
10 марта на БКЛ стартовал один из последних тоннелепроходческих комплексов. До сентября ему предстоит пройти 1,2 километра на участке между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Помимо этого отрезка, метростроевцам осталось пройти еще три.
В апреле будет запущен тоннелепроходческий щит на участке от станции «Печатники» в сторону «Нагатинского Затона». Кроме того, шестиметровые комплексы — один в апреле, другой в июне — начнут свой путь от станции «Каширская» и будут прокладывать тоннели в сторону площадки № 2.
Протяженность восточного — заключительного — участка БКЛ составит 11,4 километра. В него войдут станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».
Ожидается, что восточный участок БКЛ улучшит транспортное обслуживание более 450 тысяч жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово. В среднем они смогут сэкономить в поездках по городу 10–15 минут.
Видео дня. Пьяная мать напала на школу сына и побила директора в Мариуполе
Mos.ru: последние новости
На ВДНХ отремонтируют склад с круглой башней На ВДНХ отремонтируют склад с круглой башней «Тройка», музыка и кофе: Сергей Собянин рассказал о популярных сервисах метро «Тройка», музыка и кофе: Сергей Собянин рассказал о популярных сервисах метро Здесь создавали атомный реактор и вакцину «Спутник V»: чем еще знаменит район Щукино Здесь создавали атомный реактор и вакцину «Спутник V»: чем еще знаменит район Щукино
Комментарии 2
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
00:23
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
В мире Происшествия
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
00:42
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
Происшествия
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
00:12
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
Происшествия
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
00:14
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
00:16
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
Общество
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
00:33
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
Общество
Обрушившийся На российский регион снежный ураган сняли на видео
00:38
Обрушившийся На российский регион снежный ураган сняли на видео
Общество Происшествия
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
01:25
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
01:03
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
01:14
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение