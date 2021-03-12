Собянин рассказал о пользе офсетных контрактов 

Офсетные контракты помогают Москве экономить деньги, обеспечивать качество продукции и поддерживать российских производителей. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Он напомнил, что концепцию офсетных контрактов несколько лет назад предложило именно столичное правительство . В соответствии с ней инвесторы создают новые производства в обмен на гарантии закупки части выпускаемой продукции.

Федеральное правительство поддержало идею. С тех пор Москва заключила пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Общий объем закупок по ним в течение 10 лет составит 73 миллиарда рублей.

«Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране», — отметил Собянин.

В 2017 году столица заключила с компанией «Биокад» офсетный контракт, по условиям которого до конца 2027-го компания будет поставлять городу около 40 лекарственных препаратов.

По условиям контракта с компанией «Р-Опра» в Алабушеве (Зеленоград) будет построен завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний.

По условиям третьего офсетного контракта компания «Гемамед» будет поставлять специальные медицинские изделия для стомированных больных. По условиям четвертого компания «Вимм-Билль-Данн» создаст новые производственные линии по выпуску 38 наименований продукции для молочных кухонь Москвы.

По условиям пятого Московский эндокринный завод в течение двух лет локализует производство 20 важнейших лекарственных средств.