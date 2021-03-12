Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Собянин рассказал о пользе офсетных контрактов 

Артём Кульша 2 часа назад
Собянин рассказал о пользе офсетных контрактов
Фото: РИА Новости
Офсетные контракты помогают Москве экономить деньги, обеспечивать качество продукции и поддерживать российских производителей. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Он напомнил, что концепцию офсетных контрактов несколько лет назад предложило именно столичное правительство. В соответствии с ней инвесторы создают новые производства в обмен на гарантии закупки части выпускаемой продукции.
Федеральное правительство поддержало идею. С тех пор Москва заключила пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Общий объем закупок по ним в течение 10 лет составит 73 миллиарда рублей.

«Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране», — отметил Собянин.

В 2017 году столица заключила с компанией «Биокад» офсетный контракт, по условиям которого до конца 2027-го компания будет поставлять городу около 40 лекарственных препаратов.
По условиям контракта с компанией «Р-Опра» в Алабушеве (Зеленоград) будет построен завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний.
По условиям третьего офсетного контракта компания «Гемамед» будет поставлять специальные медицинские изделия для стомированных больных. По условиям четвертого компания «Вимм-Билль-Данн» создаст новые производственные линии по выпуску 38 наименований продукции для молочных кухонь Москвы.
По условиям пятого Московский эндокринный завод в течение двух лет локализует производство 20 важнейших лекарственных средств.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Комментарии 2
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
До клинической смерти: ребенка зажало воротами в Томске
00:38
До клинической смерти: ребенка зажало воротами в Томске
Происшествия
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Три человека погибли в GTA с полицией в Великом Новгороде
00:13
Три человека погибли в GTA с полицией в Великом Новгороде
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Домодедове
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Домодедове
Происшествия
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение