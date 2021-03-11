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Выставка Body Worlds в Москве будет работать до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Выставка Body Worlds на ВДНХ будет работать до конца года
Фото: РИА Новости
Анатомическая выставка Body Worlds, которая с 12 марта откроется для посетителей в павильоне №21 на ВДНХ, будет работать до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Для широкой аудитории Body Worlds в Москве открывается с 12 марта и продлится до конца года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в экспозиции представлено 102 экспоната. В пресс-службе отметили, что организаторы сделали выставку интерактивной: просканировав через смартфон QR-код, посетители могут прослушать информацию о каждом из экспонатов на русском и английском языках.

«Позже организаторы планируют развернуть серию научно-образовательных лекций от экспертов, представителей науки, психологов и других спикеров, которые станут доступны для всех посетителей на протяжении времени работы выставки», — добавили в пресс-службе.

Выставка Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Там она была впервые представлена ее авторами — доктором Гюнтером фон Хагенсом и доктором Анжелиной Уолли. За 26 лет выставку Body Worlds посетили более 51 млн человек в 35 странах мира.
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