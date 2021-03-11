Билет на поезд стоит 1 156 рублей. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Все они оборудованы кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами.

Кроме того, во время поездки пассажирам будут предложены пакетные туры для знакомства с городами. Узнать подробности о путешествии можно на сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах. Ранее сообщалось, что к летнему сезону в России планируется запустить новый формат туристического отдыха – железнодорожные круизы.