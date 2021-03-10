Мосгордума поддержала запрет на удаление когтей у кошек 

Ветеринарам в Москве запретят удалять когти у кошек по желанию их хозяев. Законопроект одобрен Мосгордумой . Речь идет об услуге «мягкие лапки», пишет «Интерфакс»

Как утверждают авторы закона, частные клиники вводят владельцев животных в заблуждение. В действительности это калечащая операция, и она возможна только по медицинским показаниям. Их всего три: угроза ампутации пальца, запущенная грибковая болезнь и вросший коготь.

Также в Москве будет запрещена реклама подобных операций, поскольку именно такая пропаганда приводит к их популярности, считают в Мосгордуме.