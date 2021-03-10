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Мосгордума поддержала запрет на удаление когтей у кошек 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Мосгордума поддержала запрет на удаление когтей у кошек
Фото: Сергей Баумгертнер/BFM.ru
Ветеринарам в Москве запретят удалять когти у кошек по желанию их хозяев. Законопроект одобрен Мосгордумой. Речь идет об услуге «мягкие лапки», пишет «Интерфакс».
Как утверждают авторы закона, частные клиники вводят владельцев животных в заблуждение. В действительности это калечащая операция, и она возможна только по медицинским показаниям. Их всего три: угроза ампутации пальца, запущенная грибковая болезнь и вросший коготь.
Также в Москве будет запрещена реклама подобных операций, поскольку именно такая пропаганда приводит к их популярности, считают в Мосгордуме.
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Новости Москвы , Мосгордума , Интерфакс
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