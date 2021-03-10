В Москве стали меньше строить православных храмов

Для сравнения: в 2018 году разрешения выдали на 12 адресов, а в 2019-м — на 14. С начала текущего года необходимую документацию оформили только на один храм — святого равноапостольного великого князя Владимира в Новогиреево. Сокращение числа разрешений эксперты связывают с экономическими проблемами рынка в связи с пандемией.