В Москве стали меньше строить православных храмов

На данный момент в столице действуют около 1,2 тысячи храмов, то есть на 10,5 тысячи москвичей приходится примерно одна церковь. «Исправить ситуацию» призвана «Программа-200», которую курирует депутат Госдумы Владимир Ресин
. В ее рамках запланировано строительство 200 храмов почти во всех административных округах Москвы, кроме Центрального. Норматив уже давно выполнен, однако программу до сих пор не свернули — число церквей на разных стадиях работ превысило отметку в 280 объектов. По словам Ресина, данный показатель будет только увеличиваться.