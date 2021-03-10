В столице в этом году благоустроят 30 прудов

Петр Бирюков. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году благоустроят 30 столичных прудов, сообщил в среду заместитель мэра Москвы

"Планируется привести в порядок 30 прудов, на водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах", — сказал Бирюков.

Он уточнил, что в списке Калитниковский пруд в ЦАО, Гольяновский и Владимирский пруды в ВАО, Капустянский и Медведковский пруды в СВАО.

Заместитель мэра подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды. "Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", — сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.