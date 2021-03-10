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Москва

Собянин заявил о сохранении некоторых ограничений после весны 

Павел Тиунов 4 часа назад
В Москве оставшиеся ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, будут сняты весной, заявил ТАСС мэр столицы Сергей Собянин. При этом он допустил, что некоторые меры предосторожности придётся сохранить на более долгий срок.
Речь, например, о соблюдении масочного режима в метро и запрете массовых мероприятий. Собянин подчеркнул, что решение об отмене тех или иных ограничений будет приниматься с учетом темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.
По словам градоначальника, пандемия поспособствовала оптимизации принятия управленческих решений: если раньше на согласование уходили месяцы, то теперь — несколько минут.
Собянин добавил, что на борьбу с последствиями разгула коронавируса столичные власти потратили сотни миллиарды рублей, которые могли пойти на благоустройство Москвы. Однако мэр назвал траты «временными потерями», поскольку экономика столицы «быстро восстанавливается».
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что около миллиона жителей Москвы к настоящему моменту переболели COVID-19, а почти половина москвичей имеет антитела к коронавирусной инфекции.
Ракова подчеркнула, что статистика по переболевшим содержит в себе официальные данные, согласно «ковидному реестру». По ее словам, на сегодняшний день «антитела G» имеют около 42-43% жителей Москвы. Она добавила, что вакцинацию против коронавируса прошли порядка 700 тысяч человек. Прививочная кампания в столице отличилась тем, что в процессе вакцинации упор был сделан на группы риска, отметила вице-мэр: так, вакциной в первую очередь обеспечили обитателей домов престарелых — около 93% постояльцев уже получили обе дозы препарата.
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Новости Москвы , Видео , Анастасия Ракова , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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