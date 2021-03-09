Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом в Москве 

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на десятой неделе 2021 года (с 1 по 7 марта) соответствует сезону года, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди детей от нуля до двух лет на 12,3%, среди детей трёх-шести лет — на 6,4%», — рассказали в пресс-службе.