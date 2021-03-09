Начальник-хам, бунт подчинённых, новая любовь: москвичи вернулись с «удалёнки» 

Журналисты издания РИАМО выяснили у жителей столицы, как прошло их возвращение с «удалёнки» на традиционное рабочее место. Единицы поделились позитивными эмоциями.

Например, 44-летняя москвичка по имени Валентина пожаловалась на то, что во время пандемии в компании, где она работает, произошла смена руководства: появился новый замдиректора. Мужчина отличается отвратительным характером, дотошностью в проверке выполненных заданий, хамоватостью. Женщина призналась, что если так пойдёт дальше, ей придётся искать новую работу.

21-летний Кирилл, сотрудник компании по продаже и ремонту техники, отметил, что по возвращении на рабочее место нашёл его в полном беспорядке: мониторы, процессоры, планшеты, клавиатуры оказались перемешаны в хаотичном порядке. «Постаралась» уборщица, которая готовила помещение к выходу сотрудников с «удалёнки». Зато, отметил Кирилл она угостила всех домашним печеньем.

Сотрудница строительной фирмы Татьяна по выходу на рабочее место обнаружила, что все её друзья уволились: кто-то нашёл работу поближе к дому, кого-то вынудило уйти руководство. В результате 30-летняя женщина осталась один на один с «врагами». Она пожаловалась, что теперь ей не с кем пообщаться и сходить на обед. На работе её держит только одно — высокая зарплата.

Администратор небольшого предприятия Юлия, выйдя с «удалёнки», была вынуждена успокаивать коллег, которые устроили настоящий бунт. Они остановили производство и выдвинули требования к начальству об улучшении условий работы. Конфликт удалось уладить, но в результате 29-летняя москвичка заработала себе головную боль и расшатанные нервы.

Наконец, менеджер по подбору персонала Александра похвасталась, что, похоже, влюбилась в нового сотрудника компании. Девушка отметила, что между ней и парнем ещё ничего не было, но у неё на него есть планы.