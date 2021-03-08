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Москвичей предупредили о морозах 

Мослента 2 часа назад
Москвичей предупредили о морозах
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве днем 8 марта будет в диапазоне 3-5 градусов мороза. Об этом сообщает ТАСС.
Это на 2-3 градуса ниже нормы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, добавил, что снегопады в понедельник примут незначительный, «очаговый характер». Ветер ожидается западный и северо-западный до 9 метров в секунду.
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Ранее Вильфанд предсказал частую смену погоды в марте. По его словам, по всей России ожидается неоднородный месяц. Так, теплая погода нередко будет сменяться холодной, а «сухие» дни — периодами выпадения осадков в разном виде.
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Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец
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