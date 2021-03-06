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В Москве изменятся тарифы на платные парковки 

Парламентская газета и ещё 12 18 минут назад
В Москве изменятся тарифы на платные парковки
Фото: АГН МОСКВА
На 193 участках улиц Москвы с апреля повысится стоимость парковки. В некоторых случаях она станет ниже, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы (парковки). Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», — говорится в сообщении.

По словам властей, это необходимо для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно.

«Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить», — говорится в сообщении.

На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, стоимость парковки снизится, на других начнет действовать дифференцированный тариф.

«На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время», — сообщили в департаменте.

Если паркинги будут заполняться равномерно, в каждом из них будет около 15-20% свободных мест для парковки машин. По оценке властей, это предотвратит блуждающий трафик (когда машины долго ездят в поисках парковочного места), который создает дополнительные пробки.
Ранее в пятницу также стало известно, что с 5 апреля в Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.
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Новости Москвы , Общество , Войковский
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