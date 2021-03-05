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В Москве пробки достигли девяти баллов 

РИА Новости 1 час назад
В Москве пробки достигли девяти баллов
Фото: РИА Новости
Пробки в Москве в пятницу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
На протяжении всего дня в городе держались семибалльные и восьмибалльные пробки.
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице и на улице Новый Арбат.
61 км составила длина пробок в Москве
В пробках стоит и бульварное кольцо от Яузского до Страстного бульвара, а также Тверской и Никитский бульвары.
Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.
В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.
Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.
Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.
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