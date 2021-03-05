В Москве пробки достигли девяти баллов 

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Пробки в Москве в пятницу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса " Яндекс . Пробки".

На протяжении всего дня в городе держались семибалльные и восьмибалльные пробки.

Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице и на улице Новый Арбат.

В пробках стоит и бульварное кольцо от Яузского до Страстного бульвара, а также Тверской и Никитский бульвары.

Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.

В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.

Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.

Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.